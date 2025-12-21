AccueilATPGuy Forget : "Si Arthur Fils a encore des problèmes de dos...
ATPFrance

Guy Forget : « Si Arthur Fils a encore des problèmes de dos en début de saison, ça devient problé­ma­tique, parce que là, on se pose des ques­tions légi­times : est‐ce que mon corps est capable de tenir juste­ment l’exi­gence physique du très haut niveau ? »

Thomas S
Par Thomas S

-

315

Après avoir évoqué la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, le cas Novak Djokovic et le jeu déséqui­libré de Loïs Boisson, Guy Forget, dans une longue inter­view accordée à Tennis Actu, est cette fois revenu sur ses attentes concer­nant le tennis fran­çais et l’un de ses leaders, Arthur Fils. 

« Moi, j’ai envie de voir le “vrai” Arthur Fils. C’est sûr : si Arthur, en début de saison, a encore des problèmes de dos, ça devient problé­ma­tique, parce que là, on se pose des ques­tions légi­times : est‐ce que mon corps est capable de tenir juste­ment l’exigence physique du très haut niveau ? Pour Ugo Humbert, je pense qu’il a déjà eu certaines réponses. Après, ce qu’il faut, c’est qu’il soit capable d’enchaîner des tour­nées en jouant son meilleur tennis. Et là, la balle est dans son camp. En tout cas, leurs qualités sont percep­tibles. Je trouve encore qu’ils peuvent progresser tech­ni­que­ment, tacti­que­ment. Je pense qu’Ugo, physi­que­ment, prend encore un peu plus de “caisse” — ce qu’il est proba­ble­ment en train de faire en ce moment, dans sa prépa­ra­tion hiver­nale. Donc j’espère qu’on les retrou­vera l’un et l’autre avec une forme géné­rale améliorée. »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 16:56

Article précédent
Rusedski prévient Alcaraz : « Sinner ne parti­cipe à aucun match exhi­bi­tion. Lorsque Federer, Nadal et Djokovic étaient au sommet, on ne les voyait pas parti­ciper à beau­coup de matchs exhibition »
Article suivant
Marcos Baghdatis : « Novak Djokovic est toujours là. Mais pour combien de temps encore ? Si j’étais à sa place, je ne pren­drais jamais ma retraite non plus. Mais tout dépend de lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.