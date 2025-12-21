Après avoir évoqué la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, le cas Novak Djokovic et le jeu déséquilibré de Loïs Boisson, Guy Forget, dans une longue interview accordée à Tennis Actu, est cette fois revenu sur ses attentes concernant le tennis français et l’un de ses leaders, Arthur Fils.
« Moi, j’ai envie de voir le “vrai” Arthur Fils. C’est sûr : si Arthur, en début de saison, a encore des problèmes de dos, ça devient problématique, parce que là, on se pose des questions légitimes : est‐ce que mon corps est capable de tenir justement l’exigence physique du très haut niveau ? Pour Ugo Humbert, je pense qu’il a déjà eu certaines réponses. Après, ce qu’il faut, c’est qu’il soit capable d’enchaîner des tournées en jouant son meilleur tennis. Et là, la balle est dans son camp. En tout cas, leurs qualités sont perceptibles. Je trouve encore qu’ils peuvent progresser techniquement, tactiquement. Je pense qu’Ugo, physiquement, prend encore un peu plus de “caisse” — ce qu’il est probablement en train de faire en ce moment, dans sa préparation hivernale. Donc j’espère qu’on les retrouvera l’un et l’autre avec une forme générale améliorée. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 16:56