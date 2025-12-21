Après avoir évoqué la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, le cas Novak Djokovic et le jeu déséqui­libré de Loïs Boisson, Guy Forget, dans une longue inter­view accordée à Tennis Actu, est cette fois revenu sur ses attentes concer­nant le tennis fran­çais et l’un de ses leaders, Arthur Fils.

« Moi, j’ai envie de voir le “vrai” Arthur Fils. C’est sûr : si Arthur, en début de saison, a encore des problèmes de dos, ça devient problé­ma­tique, parce que là, on se pose des ques­tions légi­times : est‐ce que mon corps est capable de tenir juste­ment l’exigence physique du très haut niveau ? Pour Ugo Humbert, je pense qu’il a déjà eu certaines réponses. Après, ce qu’il faut, c’est qu’il soit capable d’enchaîner des tour­nées en jouant son meilleur tennis. Et là, la balle est dans son camp. En tout cas, leurs qualités sont percep­tibles. Je trouve encore qu’ils peuvent progresser tech­ni­que­ment, tacti­que­ment. Je pense qu’Ugo, physi­que­ment, prend encore un peu plus de “caisse” — ce qu’il est proba­ble­ment en train de faire en ce moment, dans sa prépa­ra­tion hiver­nale. Donc j’espère qu’on les retrou­vera l’un et l’autre avec une forme géné­rale améliorée. »