Guy Forget, sur la rupture entre Alcaraz et Ferrero : « Si c’est vrai­ment une histoire d’argent, c’est fran­che­ment ridi­cule venant d’un joueur qui doit générer 30 millions d’euros par an »

Par Jean Muller

Interrogé par nos amis de Tennis Actu, Guy Forget a bien voulu évoquer le divorce entre Alcaraz et Ferrero. Selon lui, l’hy­po­thèse d’un souci finan­cier ne peut être retenue.

« Je trou­ve­rais ça un peu bizarre, parce qu’aujourd’hui les sommes que génèrent Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner sont telle­ment déme­su­rées que… je veux dire : un entraî­neur comme Juan Carlos Ferrero aujourd’hui, je ne peux pas imaginer qu’il n’ait pas pu être rému­néré à sa juste valeur. Donc si vrai­ment c’est le cas, c’est fran­che­ment ridi­cule, parce qu’un joueur qui doit générer, je ne sais pas, 30 millions d’euros par an, qui paye son entraî­neur 800 000 ou 1 500 000… à l’arrivée, ça lui apporte telle­ment plus que ce qu’il pourra “défrayer”, en tout cas. »

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 12:28

