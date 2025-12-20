Interrogé par nos amis de Tennis Actu, Guy Forget a bien voulu évoquer le divorce entre Alcaraz et Ferrero. Selon lui, l’hypothèse d’un souci financier ne peut être retenue.
« Je trouverais ça un peu bizarre, parce qu’aujourd’hui les sommes que génèrent Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner sont tellement démesurées que… je veux dire : un entraîneur comme Juan Carlos Ferrero aujourd’hui, je ne peux pas imaginer qu’il n’ait pas pu être rémunéré à sa juste valeur. Donc si vraiment c’est le cas, c’est franchement ridicule, parce qu’un joueur qui doit générer, je ne sais pas, 30 millions d’euros par an, qui paye son entraîneur 800 000 ou 1 500 000… à l’arrivée, ça lui apporte tellement plus que ce qu’il pourra “défrayer”, en tout cas. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 12:28