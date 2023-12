Interrogé par Tennis Actu sur Arthur Fils l’état du tennis fran­çais masculin, Guy Forget a semblé expli­quer que l’in­fluence et la respon­sa­bi­lité des Fédérations dans la réus­site ou l’échec de ses joueurs étaient selon lui surestimées.

« Nadal, Federer ou Serena Williams sont nés cham­pions ou alors ils ont été assez intel­li­gents pour s’en­tourer de gens qui les ont accom­pa­gnés tout au long de ce parcours. Mais ce n’est pas parce que le tennis espa­gnol a monté une Académie dans le sud de l’Espagne et que les joueurs ont fait du footing ou ont fait du panier, des coups droits et des revers liftés qu’ils ont gagné Roland‐Garros. Ce serait une nouvelle fois faire injure à ce joueur extra­or­di­naire qu’est Rafael Nadal. Nadal, c’est Pelé, c’est Picasso, c’est Mozart. C’est ce genre d’in­di­vidu qui dans son ADN est hors normes. Et ça, ça ne se fabrique pas. »