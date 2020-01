Interrogé sur les dernières prestations et notamment sur les crises de colère de Sascha Zverev, l’ancien joueur allemand Tommy Haas, qui est aussi le directeur du tournoi d’Indian Wells, a eu des mots très durs à l’encontre de son jeune compatriote : « Boris Becker, John McEnroe et Novak Djokovic ont eu régulièrement des grandes colères sur un court, mais cela leur a permis de se remettre en question et par la suite de progresser pour atteindre des sommets. Avec Sascha, c’est tout l’inverse, cela traduit une vraie faiblesse au niveau mental. » Difficile d’être plus cinglant.