Dans un long entretien accordé au quotidien Marca, Tommy Haas a donné son avis sur la planète tennis en général et notamment sur son ami Roger Federer : « La réalité est qu’il est quelqu’un de très spécial. Quand vous le voyez jouer à son âge et à ce niveau, tout ce que vous pouvez dire, c’est wow. En fait, il devrait avoir 21 titres du Grand Chelem parce que la finale de Wimbledon, avec 40-15 sur son service, c’était pour lui. La façon dont il se déplace et il a encore le bon timing. Qu’il ait autant faim après tout ce qu’il a gagné est phénoménal. Il a même eu le temps de créer une compétition par équipes comme la Laver Cup où l’on voit des joueurs qui s’encouragent alors qu’ils sont rivaux sur le circuit, c’est un petit exploit. Sa présence, ainsi que celles de Rafa Nadal et Novak Djokovic contribuent à promouvoir le tennis. »