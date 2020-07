Qualifié pour la finale de la deuxième étape de l’exhibition de Berlin où il affrontera Dominic Thiem, Tommy Haas a tenu à féliciter les organisateurs pour la mise en place de conditions sanitaires efficaces et strictes : « Toute l’organisation a travaillé dur pour la rendre aussi sûre que possible. Nous vivons dans une bulle et c’est très sécurisant. »

Plus tôt dans la semaine il s’était aussi exprimé au sujet de l’absence d’Alexander Zverev, forfait à la dernière minute dans des conditions plus ou moins discutables dans la forme : « Je n’ai pas vraiment envie de parler pour lui, il a des conseillers pour cela. Je peux juste dire que je suis très déçu de ne pas le voir avec nous. C’est dommage pour le tournoi et les spectateurs qui sont autorisés à venir. Mais il faut respecter sa décision, et le fait qu’il préfère se préparer pour la reprise de la saison avec son nouvel entraîneur David Ferrer. C’est mieux ainsi car il il devrait bientôt laisser son tennis parler à nouveau pour lui. »