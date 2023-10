Tommy Haas, ancien numéro 2 mondial et désor­mais direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells, a donné une inter­view à Tennis Magazine dans laquelle il explique les choix parfois étranges de certains joueurs, dont la volonté est de s’of­frir une sécu­rité financière.

« Les joueurs qui gagnent beau­coup d’argent savent que leur carrière n’est pas éter­nelle et qu’elle peut se terminer rapi­de­ment en cas de bles­sure. Prenez Casper Ruud : il a fait une tournée en Amérique du Sud avec Nadal pendant la période de pré‐saison après avoir connu une excel­lente saison 2022. Je ne pense pas qu’il puisse faire cela une année de plus, mais bien sûr, Casper se demande peut‐être s’il mettra un jour les pieds dans une autre finale de Grand Chelem. S’ils le veulent en Amérique du Sud, qu’il gagne ou qu’il perde, il peut y être et jouer une série de matchs. Le tennis profes­sionnel ne permet pas de plani­fier quoi que ce soit avec certi­tude », a déclaré Tommy Haas qui a égale­ment évoqué la carrière de Novak Djokovic.