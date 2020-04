Confiné comme tous les joueurs du circuit, Robin Haase a accordé un entretien intéressant au podcast Tennis with an Accent où il aborde tous les sujets de l’actualité de la petite balle jaune. Le Néerlandais se confie également sur le joueur le plus fort qu’il a affronté. Et sa réponse a été catégorique : « Le joueur le plus difficile à affronter est Djokovic et cela ne fait aucun doute. Quand on l’affronte, on se sent comme un joueur amateur tellement c’est compliqué. Je n’ai jamais été près de gagner un set contre lui. Il n’a aucune faiblesse. Contre d’autres joueurs, j’ai senti que parfois je pouvais les embêter un peu avec mon service, contre lui, j’ai senti que je n’avais aucune idée de comment le gêner. »

En trois matchs, Robin Haase s’est incliné à trois reprises face à Novak Djokovic et il n’a jamais inscrit un seul set. Le dernier duel remonte à Monte-Carlo en 2012.