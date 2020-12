Interrogée par nos confrères roumains de Digisport, Simona Halep s’est largement exprimé sur la situation de Roger Federer. C’est plutôt charmant d’ailleurs car Simon Halep est une fan du joueur suisse. Quand elle était junior sur le tournoi de Wimbledon, elle était même allé voir le Suisse pour avoir…un autographe : « Je n’ai pas su comment réagir, je lui ai remis timidement mon badge, et je lui a demandé s’il pouvait me donner un autographe. Il était très chaleureux et même si c’était déjà la star à l’époque, je me souviens qu’il a eu quelques mots d’encouragement » explique encore émue Simona. D’ailleurs, la joueuse roumain appréhende vraiment le moment où Roger ne sera plus sur le circuit : « Quand il va prendre sa retraite, ce sera une tragédie pour nous tous. Ce qu’il a accompli est énorme et cela restera une idole pour toute une génération. Il faudra respecter sa décision car la vie signifie autre chose que le tennis »