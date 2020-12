Dans une interview accordée à Digisport, Simona Halep a évoqué son admiration pour les deux joueurs aux 20 titres du Grand Chelem chacun, Roger Federer et Rafael Nadal. Elle retient la maitrise déconcertante du Suisse et la détermination de l’Espagnol.

« J’aime Federer pour la beauté de son jeu et la façon dont il pratique ce sport. On a le sentiment qu’il ne transpire pas et qu’il a le T-shirt comme au début du match. Nadal est un joueur de tennis totalement différent. Il exprime un travail acharné et un désir fou de continuer à s’améliorer. Ce sont des personnes différentes sur et en dehors du terrain. J’aime les deux », a affirmé la Roumaine.