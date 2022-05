Enfin ! Il tour­nait autour depuis telle­ment long­temps. Quentin Halys, 101e cette semaine, l’a fait. Grâce à sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Challenger d’Aix‐en‐Provence, il va devenir le 99e fran­çais à décou­vrir le top 100 lundi.

Le joueur de 25 ans n’a rien lâché. Il avait frôlé le top 100 en 2018. Cette saison, il a clai­re­ment mérité cette ascen­sion. Sur les cinq derniers tour­nois auxquels il a parti­cipé sur le circuit Challenger, il en a gagné deux (à Pau et à Lille) et disputé deux demies et une finale. Et il va tenter d’at­teindre encore une fois le dernier carré à l’Open Pays d’Aix CEPAC contre Grégoire Barrère vendredi.

Un bel exemple de rési­lience. Et Quentin ne compte sûre­ment pas s’ar­rêter en si bon chemin.