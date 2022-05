Dans une petite inter­view accordée à nos confrères de Forty Love, Quentin Halys revient sur sa 100ème place mondial, un niveau qu’il n’avait jamais atteint. Au passage il envoie aussi un message clair aux médias qui comme nous en faisait trop sur le sujet.

« Ce n’était pas un objectif. Je m’en étais approché en février 2018 (classé alors à la 102e place) mais cela était très ponc­tuel, je n’étais vrai­ment pas loin et les jour­na­listes en parlaient beau­coup. Maintenant que j’y suis rentré, les ques­tions devraient s’arrêter. Le top 100 n’est pas une fin en soi bien qu’elle soit une barrière symbo­lique. Maintenant, je joue bien, et j’ai envie d’aller plus loin »