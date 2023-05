Quentin Halys est l’in­vité du numéro 85 de We Love Tennis Magazine.

Lors de l’en­tre­tien qu’il nous a accordé au moment de Monte‐Carlo, Quentin se livre tran­quille­ment, et il se souvient notam­ment de son duel face à Rafa et derniè­re­ment un certain Novak Djokovic.



« C’était il y a long­temps [pour son premier match en Grand Chelem, Quentin affronte Rafael Nadal en 2015, il perd en trois sets, 6–3, 6–3, 6–4]. J’étais jeune. J’ai juste un petit regret, car je n’ai pas du tout profité de cet instant. Je me souviens que tout le public était pour Rafa. Ce qui m’avait le plus impres­sionné, c’était sa capa­cité à mettre la pres­sion dès l’entame du match, à ne jamais vous laisser souf­fler sur n’importe quel point comme si c’était à chaque fois une balle de match. Par ailleurs, quand on joue Nadal ou Djokovic comme cela a été le cas en début de saison, on affronte un adver­saire, mais surtout l’histoire du tennis. On se bat aussi contre leur aura, ce qu’ils repré­sentent, et cela peut être très désta­bi­li­sant »