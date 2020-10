Le jeune espoir serbe, Hamad Medjedovic a eu le privilège de taper dernièrement la balle avec le numéro 1 mondial. Un moment qu’il n’est pas prêt d’oublier comme le rapporte le site serbe Sporklub : « Cela signifie beaucoup de s’entraîner avec lui, car cela vous donne confiance de voir que vous pouvez supporter les échanges de cette intensité. Avant de m’entraîner avec lui, j’étais nerveux, mais très vite j’ai compris que c’est un gars normal et humble. Il s’est approché de moi, m’a serré dans ses bras avant de partir. L’entraînement a été incroyable et à la fin il m’a dit quelque chose dont je me souviendrai toujours : que quoi qu’il arrive, il fallait que je me fasse confiance. Je suis guidé par cela, je m’en souviendrai toujours et je garderai à l’esprit cette idée »