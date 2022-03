Interviewé par nos confrères alle­mands de Tennisnet, Yannick Hanfmann (30 ans, 109e mondial) a répondu à plusieurs ques­tions d’ac­tua­lité dont celle concer­nant les récents déra­pages de son compa­triote Alexander Zverev à Acapulco et de Jenson Brooksby à Miami.

« C’est un sujet diffi­cile, sans aucun doute. Je dois aussi faire un peu atten­tion à ce que je dis. En premier lieu, je trouve que ce que Sascha a fait était mauvais. Il a d’ailleurs été le premier à le recon­naître. Nous en avons aussi parlé à Rio. Bien sûr, c’était une énorme erreur de sa part. Ça craint toujours, parce que c’est simple­ment arrivé. A propos de Brooksby : je pense que cela fait partie du jeu de lancer des raquettes. Mais pour­quoi de manière incon­trôlée ? Je ne comprends pas du tout et je trouve cela extrê­me­ment stupide de la part des garçons à qui cela arrive. Nous sommes suffi­sam­ment talen­tueux pour que cela ne nous arrive pas. C’est pour­quoi, ce genre de choses … Je ne connais pas très bien le règle­ment, mais je serais tout à fait favo­rable à des mesures plus sévères lorsque cela se produit. Une amende de 20.000 dollars, c’est bien beau, mais il s’agit aussi du match. Si quelque chose comme ce qui s’est passé avec Brooksby se produit, je trouve déjà qu’il pour­rait rece­voir une disqua­li­fi­ca­tion et perdre le match. Je suis tout à fait d’ac­cord avec cela. »