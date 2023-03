S’il aime­rait sans doute échapper aux compa­rai­sons avec les légendes de son sport, notam­ment Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ne peut y échapper. Et il y a une raison évidente à cela : ses résul­tats et son niveau de jeu sont tota­le­ment anor­maux pour un joueur de son âge.

Tandis que Paul Annacone décla­rait que l’Espagnol ressem­blait plus à Federer qu’à Nadal, Daniela Hantuchova est allée encore plus loin.

« Carlos vient d’une autre planète. Il a tout. J’ai l’im­pres­sion qu’il a l’at­taque de Roger (Federer) et la défense de Rafa (Nadal). Avec sa vitesse et la façon dont il bouge, il arrive à frapper des coups qu’on ne pensait pas possibles. La puis­sance de certains de ses coups droits… Tous les anciens joueurs qui étaient là se deman­daient comment il faisait ça. Il pousse son tennis à un autre niveau, ce qui est fou à voir. Tout le monde se deman­dait il n’y a pas si long­temps ce qui allait se passer dans le futur, après Federer, Nadal et (Novak) Djokovic. Je crois qu’il est la réponse. Il n’y a pas d’in­quié­tude à avoir », s’est enthouiasmé l’an­cienne numéro 5 mondiale, consul­tante pour Prime Video, dans des propos rapportés par L’Equipe.