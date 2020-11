Consultante pour plusieurs médias, l’ancienne joueuse tchèque a bien voulu donner son avis sur les conséquences liées au fait de jouer sans public pour les plus grands champions de jouer : « Au départ, je pensais que Novak Djokovic et Rafael Nadal allaient être vraiment impacté par le fait de jouer à huis-clos. Au final, je trouve qu’ils s’en sont bien sortis, qu’ils ont très bien géré cette situation, enfin que cela n’a pas forcément affecté leur niveau de jeu. En revanche, je suis assez impatiente de voir comment Roger Federer va jouer dans ce type de contexte si cela se produit car l’on sait tous que la foule est souvent derrière lui, et qu’il est clair que ce soutien doit l’aider à donner le meilleur de lui même surtout quand les choses ne tournent pas dans le bon sens »