Retraitée depuis 2017, l’an­cienne 5e joueuse mondiale, Daniela Hantuchova, désor­mais consul­tante pour Amazon Prime, est revenu pour nos confrères de L’Équipe sur le phéno­mène qu’est Carlos Alcaraz.

Et après avoir loué les qualités excep­tion­nelles du jeune espa­gnol tout en le compa­rant à Federer, Nadal et Djokovic, la Slovaque a évoqué la rencontre que tout le monde attend face à Novak Djokovic.

« Peut‐être que Novak aura des solu­tions contre lui et ce sera fasci­nant à voir. Il n’est pas là (le Serbe n’est pas auto­risé à se rendre aux États‐Unis en raison de sa situa­tion vacci­nale et sera aussi absent à Miami), donc on ne parle pas de lui, mais c’est un cham­pion telle­ment incroyable. Il peut prendre la balle quand elle monte, aussi tôt que Carlos, il aura son mot à dire dans ce secteur. Il reste beau­coup plus proche de sa ligne de fond qu’un (Daniil) Medvedev, il a la vitesse pour répondre aux amor­ties, et il a l’ex­pé­rience. Tout le monde veut voir ce match main­te­nant. Et je pense que Djokovic sera prêt pour ça. »