L’ancienne numéro 5 mondiale, Daniela Hantuchova, désormais consultante à 37 ans, a disputé sa carrière au même moment que le Big 3. Elle s’est immiscée dans le débat du GOAT et pense que Novak Djokovic sera encore présent plusieurs années…

« Je sens qu’il a beaucoup à offrir au tennis encore. Il a une condition physique et une volonté impressionnantes, et en regardant comment les routines de rééducation et de physiothérapie ont progressé, il lui reste, je pense, au moins quatre ou cinq ans au plus haut niveau. Tout dépendra surtout de combien de temps il continuera à aimer le tennis », a analysé la Tchécoslovaque dans un podcast Tennis Head.

Si Daniela Hantuchova a raison, Nole jouerait jusqu’à 37 ou 38 ans. Rien d’impossible sur le papier…