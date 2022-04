Auteur d’une grande année 2021 sur terre battue où il a remporté le Masters 1000 de Monte‐Carlo avant de s’in­cliner de justesse en finale de Roland‐Garros face à Novak Djokovic après avoir mené deux sets à rien, Stefanos Tsitsipas pour­rait faire encore mieux cette année d’après Daniel Hantuchova, consul­tante sur Amazon Prime.

Impressionnée, comme beau­coup, par le doublé réalisé par le Grec sur le Rocher la semaine passée, l’an­cienne 5e joueuse mondiale pense qu’il est le grand favori pour s’of­frir les deux derniers Masters 1000 de la saison sur ocre.

« Je pense que Stefanos est en tête de la liste des favoris et qu’il est sur la bonne voie pour le reste des tour­nois sur terre battue. Pour moi, il est le favori pour Madrid et Rome d’au­tant qu’il était très proche de battre Novak Djokovic à Rome et à Paris l’année dernière. Carlos Alcaraz est égale­ment dans la course. Nous croyons tous qu’il est aussi bon. Il aura faim pour créer une dynamique. »