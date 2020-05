En ce vendredi 15 mai 2020, Andy Murray fête souffle ses 33 bougies ! Perturbé par ses problèmes à la hanche qui l’ont contraint à deux opérations, le Britannique reste un des joueurs symboliques de cette génération dorée. Il a remporté trois titres du Grand Chelem, l’US Open en 2012 et Wimbledon à deux reprises (2013 et 2016). En 2013, il mettait fin à 77 ans d’attente pour le tennis britannique depuis le titre de Fred Perry en 1936.

Numéro 1 mondial en 2016, il compte un total de 46 titres à son palmarès (trois titres du Grand Chelem, le Masters en 2016, 14 Masters 1000 et deux médailles d’or olympique en 2012 et 2016). L’Ecossais possède une personnalité unique sur le circuit et ses prises de position, notamment pour la cause des femmes, manquent au monde de la petite balle jaune. En attendant de le revoir au plus haut niveau, l’ensemble de la rédaction lui souhaite un joyeux anniversaire !