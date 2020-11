Après avoir accusé son ex-petit ami, Alexander Zverev, de violences domestiques dans une version des faits parfois incohérentes, Olya Sharypova se retrouve « harcelée » sur les réseaux sociaux.

En réponse, la Russe a décidé de publier un message d’apaisement sur son compte Instagram : « Les gens, s’il vous plaît, arrêtez d’être si en colère. Pourquoi exprimer votre opinion, pourquoi passez-vous à des insultes personnelles et à une agression déraisonnable ? Chaque personne voit ce monde à sa manière, chacun a une attitude différente envers tout et si ma vision ne coïncide pas avec la vôtre, cela ne me rend pas bon ou mauvais, cela fait de moi, moi. Vous pouvez me croire ou pas. C’est votre choix, sur lequel je ne peux pas influencer. Vous pouvez m’aimer ou non. Tout dans ce monde est subjectif et parfois quelque chose ne coïncide pas avec nos attentes. Alors, pourquoi écrivez-vous vos commentaires de notation si facilement ? Pourquoi irradier de la négativité ? Soyez plus gentil. Déconnectez-vous d’Instagram et passez du temps avec les personnes qui vous rendent heureux », a écrit celle qui a déclenché tout cela en proférant des accusations publiques envers le joueur allemand sans pour autant mener des actions en justice.