Même si c’est un joueur du fond du classement, il est actuellement 204ème, Andrew Harris a un certain courage sur le circuit pour critiquer sa « majesté » Roger Federer.

Visiblement l’Australien n’a pas peur et il n’a pas mâché ses mots lors d’un podcast australien « Break Point » pour dire ce qu’il pensait du Suisse concernant ses préoccupations en terme de gestion des revenus des joueurs du circuit : « Je sais que Federer fait tout pour que l’argent reste pour l’élite. Il peut dire en public ce que les gens veulent entendre, qu’il est pour une redistribution plus équitable, mais en fait quand il s’agit de voter, sa préférence est de garder l’argent pour les Top Players et que l’élite garde ses privilèges. Ces gars sont au sommet depuis si longtemps qu’ils oublient presque ce que cela implique financièrement d’être au fond du classement. Concernant la crise liée au Covid-19, là aussi, il faut dire la vérité, cela ne les affecte pas vraiment et donc quoi que l’on dise, ils ne sont pas très investis dans l’idée de s’impliquer sur une meilleure répartition du prize money. »