Au cours d’une confé­rence de presse orga­nisée ce mardi à New‐York en marge du groupe mondial II de la Coupe Davis où son pays, l’Afrique du Sud, doit défier le Venezuela, Lloyd Harris est revenu sur son excellent US Open (battu en quarts de finale par Zverev) et sur l’émer­gence de la nouvelle géné­ra­tion incarnée par le sacre de Daniil Medvedev.

Un discours qui se veut offensif vis‐à‐vis de la vielle garde repré­sentée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Cela fait un moment que des fissures appa­raissent sur le Big 3. Il a été diffi­cile pour la jeune géné­ra­tion d’ac­céder à ces Grands Chelems. Novak a été inar­rê­table jusqu’à ce tout dernier match. Je pense simple­ment qu’il s’est heurté à un adver­saire extrê­me­ment diffi­cile. Daniil a joué du très bon tennis tout au long de l’été et il est le reflet de cette nouvelle géné­ra­tion. Je connais ces gars depuis long­temps, nous avons déjà été compé­ti­tifs chez les juniors et c’est bien de nous voir tous progresser. Maintenant je pense qu’il est temps de virer ce ‘Big 3’ et de laisser la jeune géné­ra­tion prendre la relève », a lancé l’ac­tuel 31e mondial avant de déve­lopper davan­tage son propos.

« Je ne suis pas du tout effrayé ou intimidé par le fait d’entrer sur le court contre eux »

« Nous sommes évidem­ment de féroces compé­ti­teurs sur le court, mais je ne suis pas du tout effrayé ou inti­midé par le fait d’en­trer sur le court contre eux. Et aussi main­te­nant, avec mes récentes victoires, j’ai plus de confiance, même si vous affrontez Rafa, Roger ou Novak, vous devez avoir la convic­tion de les battre et je sais que je le peux. Vous savez que ce sera un match extrê­me­ment diffi­cile et vous devez être prêt à relever le défi, c’est sûr. Mais c’est ce que nous aimons, nous aimons aller devant les fans, dans de nouveaux stades et vivre ces moments de chair de poule en affron­tant l’une de ces légendes. »