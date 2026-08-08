Le 29 mai dernier, sortait la série docu­men­taire sur Rafael Nadal et son ultime saison sur les courts, retra­çant au passage les moments forts de sa carrière. Un programme devenu phare sur la plate­forme de strea­ming Netflix.

Le réali­sa­teur Zach Heinzerling est revenu auprès de nos confrères de Clay sur sa créa­tion. Après avoir expliqué que le taureau de Manacor n’a pas une fan base impor­tante aux Etats‐Unis, il est revenu sur les clefs du succès de la série. Pour lui, la dimen­sion tragique du parcours jonché de bles­sures du roi de la terre battue est l’élé­ment incon­tour­nable qui captive les spectateurs.

L’aventure du Majorquin dans la petite balle jaune restera éter­nel­le­ment un « et si ? », quand bien même 22 titres en Grand Chelem est déjà un accom­plis­se­ment pharao­nique qui lui assure une place au Panthéon du tennis.

« L’histoire de Rafa doit être racontée en tenant compte de son physique, car c’est un aspect drama­tique essen­tiel de sa carrière : Rafa n’a pas disputé 15 tour­nois du Grand Chelem entre 2005 et 2022 à cause de bles­sures. Alors, s’il avait parti­cipé à ces 15 tour­nois du Grand Chelem, combien en aurait‐il remportés ? Je n’en sais rien. Si l’on parle de chiffres et de victoires en Grand Chelem, il faut parler des bles­sures. Et la person­na­lité de Rafa, c’est avant tout sa capa­cité à surmonter l’adversité. Alors, quelle est cette adver­sité ? C’est Federer, c’est Novak. Mais c’est aussi soi‐même. Quand on raconte l’histoire de Rafa, cette histoire inclut Tony. Elle inclut son pied. Elle inclut les anal­gé­siques. Elle inclut ses 22 titres du Grand Chelem. Il faut raconter toute l’histoire ».