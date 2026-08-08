Accueil ATP

Heinzerling, réali­sa­teur du docu­men­taire de Nadal sur Netflix : « Rafa n’a pas disputé 15 tour­nois du Grand Chelem entre 2005 et 2022 à cause de bles­sures. Alors, s’il avait parti­cipé à ces 15 tour­nois du Grand Chelem, combien en aurait‐il remportés ? »

Par
Jean Muller
-
2077
Australian Open - Melbourne - 01�22026

Le 29 mai dernier, sortait la série docu­men­taire sur Rafael Nadal et son ultime saison sur les courts, retra­çant au passage les moments forts de sa carrière. Un programme devenu phare sur la plate­forme de strea­ming Netflix.

Le réali­sa­teur Zach Heinzerling est revenu auprès de nos confrères de Clay sur sa créa­tion. Après avoir expliqué que le taureau de Manacor n’a pas une fan base impor­tante aux Etats‐Unis, il est revenu sur les clefs du succès de la série. Pour lui, la dimen­sion tragique du parcours jonché de bles­sures du roi de la terre battue est l’élé­ment incon­tour­nable qui captive les spectateurs. 

L’aventure du Majorquin dans la petite balle jaune restera éter­nel­le­ment un « et si ? », quand bien même 22 titres en Grand Chelem est déjà un accom­plis­se­ment pharao­nique qui lui assure une place au Panthéon du tennis.

« L’histoire de Rafa doit être racontée en tenant compte de son physique, car c’est un aspect drama­tique essen­tiel de sa carrière : Rafa n’a pas disputé 15 tour­nois du Grand Chelem entre 2005 et 2022 à cause de bles­sures. Alors, s’il avait parti­cipé à ces 15 tour­nois du Grand Chelem, combien en aurait‐il remportés ? Je n’en sais rien. Si l’on parle de chiffres et de victoires en Grand Chelem, il faut parler des bles­sures. Et la person­na­lité de Rafa, c’est avant tout sa capa­cité à surmonter l’adversité. Alors, quelle est cette adver­sité ? C’est Federer, c’est Novak. Mais c’est aussi soi‐même. Quand on raconte l’histoire de Rafa, cette histoire inclut Tony. Elle inclut son pied. Elle inclut les anal­gé­siques. Elle inclut ses 22 titres du Grand Chelem. Il faut raconter toute l’histoire ».

Publié le samedi 8 août 2026 à 19:57

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥