Le documentaire consacré à Rafael Nadal s’est imposé comme l’un des programmes qui ont beaucoup fait parler sur Netflix.
Il faut dire qu’il offre une immersion rare dans l’intimité de Rafa, lui qui s’est toujours montré particulièrement discret et peu enclin à exposer sa vie en dehors des courts.
Dans une interview exclusive accordée à nos confrères de CLAY Magazine, Zach Heinzerling, le réalisateur de la série, reconnaît d’ailleurs qu’il ne connaissait pas vraiment Nadal avant de travailler à ses côtés. Selon lui, l’Espagnol reste finalement assez méconnu du grand public aux États‐Unis, notamment en raison de sa maîtrise limitée de l’anglais, mais aussi parce qu’il n’a jamais véritablement cherché à faire sa propre promotion, contrairement à Roger Federer ou Novak Djokovic.
« Rafael Nadal n’a pas énormément de fans aux États‐Unis parce qu’il ne cherche pas à faire sa propre promotion comme Federer ou Djokovic », a notamment expliqué le réalisateur au média.
Outre‐Atlantique, Nadal s’est donc avant tout fait connaître grâce à ses performances sur le court et à son immense palmarès, notamment ses quatre titres à l’US Open, plutôt que par son exposition médiatique en dehors des terrains.
Publié le samedi 8 août 2026 à 10:52