Le docu­men­taire consacré à Rafael Nadal s’est imposé comme l’un des programmes qui ont beau­coup fait parler sur Netflix.

Il faut dire qu’il offre une immer­sion rare dans l’intimité de Rafa, lui qui s’est toujours montré parti­cu­liè­re­ment discret et peu enclin à exposer sa vie en dehors des courts.

Dans une inter­view exclu­sive accordée à nos confrères de CLAY Magazine, Zach Heinzerling, le réali­sa­teur de la série, recon­naît d’ailleurs qu’il ne connais­sait pas vrai­ment Nadal avant de travailler à ses côtés. Selon lui, l’Espagnol reste fina­le­ment assez méconnu du grand public aux États‐Unis, notam­ment en raison de sa maîtrise limitée de l’anglais, mais aussi parce qu’il n’a jamais véri­ta­ble­ment cherché à faire sa propre promo­tion, contrai­re­ment à Roger Federer ou Novak Djokovic.

« Rafael Nadal n’a pas énor­mé­ment de fans aux États‐Unis parce qu’il ne cherche pas à faire sa propre promo­tion comme Federer ou Djokovic », a notam­ment expliqué le réali­sa­teur au média.

Outre‐Atlantique, Nadal s’est donc avant tout fait connaître grâce à ses perfor­mances sur le court et à son immense palmarès, notam­ment ses quatre titres à l’US Open, plutôt que par son expo­si­tion média­tique en dehors des terrains.