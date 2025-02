L’annonce de l’arrêt de la colla­bo­ra­tion entre Daniil Medvedev et Gilles Simon n’a presque étonné personne. Les deux prota­go­nistes ont posé des beaux messages sur Twitter, insis­tant sur l’ap­port positif de cette période.

Si Daniil a souligné que les résul­tats n’avaient pas été vrai­ment au rendez‐vous, Gilles n’a pas répondu à cette affir­ma­tion se conten­tant d’un post assez poli­tique, ce qui ne lui ressemble pas.

Il reste que cette idée, qui avait été juste­ment accueillie logi­que­ment comme une vraie bonne nouvelle a fait « pschitt » et on ne voit pas vrai­ment quel petit plus notre stra­tège trico­lore a apporté à Daniil durant l’année où ils ont travaillé ensemble.

On s’at­ten­dait logi­que­ment à quelques chan­ge­ments tactiques voire tech­niques tant Gilles est estimé à juste titre dans ce domaine. Au final, rien de tout cela n’a été palpable ou visible sachant que le Russe a réalisé sa pire saison (aucun titre) depuis qu’il fait partie du gratin du tennis mondial.

Reste donc à savoir si Daniil le rempla­cera par un autre conseiller, et si Gilles Simon va cher­cher une autre colla­bo­ra­tion avec un cham­pion du circuit.

Tous les amou­reux sont donc déçus car Gilles comme Medvedev sont des joueurs atypiques qui utilisent leur cerveau à 100%. On aurait aussi aimé avoir l’avis du coach prin­cipal, Gilles Cervara, mais peut‐être que cela va venir…