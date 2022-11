Assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a soulevé son trophée mercredi soir à Turin avant le choc entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev. Aux commen­taires sur Eurosport, Justine Henin a donné son avis en direct sur les débats autour de la posi­tion du jeune espa­gnol à la fin de cette saison marquée par les absences de Novak Djokovic et un Wimbledon si parti­cu­lier, sans les joueurs russes et biélo­russes mais aussi sans points attribués.

« On pourra toujours dire et certains pensent, et ils ont proba­ble­ment raison, que Djokovic est le meilleur joueur du monde. Mais qu’est-ce que ça veut dire être le meilleur joueur du monde, en tout cas aujourd’hui ? Celui qui a été cher­cher les occa­sions et qui a été le plus constant à certains moments, c’est Carlos Alcaraz. Épatant au prin­temps, épatant évidem­ment à l’US Open, épatant de matu­rité. Quel vent de frai­cheur sur ce circuit et quels mois passion­nants nous attendent, avec toutes ces géné­ra­tions qui se mélangent », a souligné la septuple vain­queur en Grand Chelem.