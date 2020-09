Les débats font rage sur Novak Djokovic depuis sa disqualification. Certains fans de tennis remettent régulièrement en cause l’attitude du Serbe.

Justine Henin, sept fois vainqueure de Grand Chelem, a été interrogée sur la question au micro d’Eurosport : « Je respecte le champion. Vous pouvez l’aimer ou ne pas l’aimer par rapport à sa personnalité et son attitude sur le terrain. Nous vivons une période dorée pour le tennis masculin grâce aux résultats du Big 3 mais aussi avec les joueurs qui grandissent derrière eux. Novak est différent de Rafa et Roger d’une certaine manière, notamment parce qu’ils sont arrivés un peu plus tôt, mais nous devons avoir le plus grand respect pour ce qu’il fait pour le tennis », a déclaré la Belge.