La consul­tante d’Eurosport a donné son analyse concer­nant la future Next Gen. Selon l’an­cienne joueuse belge, les nouvelles stars n’au­ront pas le poids de succéder à Nadal, Federer et Djokovic.

« Il sera plus facile pour la « Next‐Next Gen » de pour­suivre leur ascen­sion sans avoir à penser à ces joueurs de légende. Pour Tsitsipas, Medvedev et Zverev, cela n’a jamais été le cas. La Next‐Next Gen a encore un long chemin à parcourir. Mais pour à Alcaraz, Auger‐Aliassime ou Shapovalov, mais aussi à Rune, il sera je pense plus facile d’émerger »