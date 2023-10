Les anciens joueurs ne manque jamais une occa­sion de s’ex­primer au sujet de la course au GOAT.

C’est au tour de l’an­cien cham­pion Allemand, Tin Henman de s’y « coller ».

Au micro d’Eurosport, l’an­cien numéro 4 mondial a tranché en faveur de la légende Suisse sans même citer Rafael Nadal.

« Si l’on parle d’im­pact et de popu­la­rité, c’est une course à un cheval et il ne fait aucun doute que Federer est le joueur le plus popu­laire de l’his­toire de notre sport.Dans l’en­semble, Djokovic est le meilleur de tous les temps en termes de chiffres, mais beau­coup choi­si­ront encore Federer en raison de ce qu’il a apporté au jeu à bien des égards » a déclaré le demi‐finaliste de trois des quatre tour­nois du Grand Chelem.