Interrogé par le Glasgow Times, Tim Henman a donné des nouvelles fraîches d’Andy Murray qui devait initialement faire son retour à Miami : « Je pense que le fait que le tennis soit suspendu pendant six semaines pourrait lui permettre de mieux se préparer et cela lui met finalement moins de pression. J’étais avec Andy plus tôt dans la semaine à Londres et je l’ai vu s’entraîner. Il frappe vraiment bien dans la balle en en ce moment et s’améliore physiquement au fil des jours. Bien qu’il soit revenu jouer après sa lourde blessure, c’est vrai que l’on n’a pas vu Murray réellement à son meilleur tennis depuis plus de deux ans et demi. J’espère que cela arrivera un jour, mais je sais que ce sera difficile. »