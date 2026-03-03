De passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman s’est exprimé sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs à eux deux des neuf derniers tournois du Grand Chelem.
Pour le Britannique, le tennis a besoin d’un troisième homme. Le problème, c’est qu’il ne voit personne capable d’endosser ce rôle à court terme.
« Quelqu’un peut‐il combler l’écart ? Je ne vois pas vraiment qui pour le moment. L’année dernière à la même époque, c’était Jack Draper qui frappait à la porte. Zverev a été décevant en fin d’année dernière, mais il a joué du bon tennis. Il dispose de quelques armes comme son service. Mais je pense que son positionnement sur le court est trop défensif. Je ne pense pas qu’on puisse battre Sinner ou Alcaraz depuis le fond du court. Ils sont trop athlétiques et leur frappe de balle est trop bonne, il faut donc apporter une autre dimension. Qui possède cette dimension ? La façon dont Djokovic a joué en Australie en demi‐finale était phénoménale, et je pense que personne ne s’y attendait. Mais la façon dont il a joué de manière si agressive, en frappant la balle le long de la ligne sans la rater, était très impressionnante, même s’il n’a finalement pas pu maintenir ce niveau. Je pense donc que la réponse longue à votre question est que je ne vois personne combler l’écart pour l’instant, mais j’aimerais avoir tort. J’adore Sinner et Alcaraz, ce sont d’excellents joueurs et des gars formidables, mais s’ils jouent toutes les finales du Grand Chelem, je ne suis pas sûr que ce soit très attrayant. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 09:24