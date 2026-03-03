De passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman s’est exprimé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem.

Pour le Britannique, le tennis a besoin d’un troi­sième homme. Le problème, c’est qu’il ne voit personne capable d’en­dosser ce rôle à court terme.

« Quelqu’un peut‐il combler l’écart ? Je ne vois pas vrai­ment qui pour le moment. L’année dernière à la même époque, c’était Jack Draper qui frap­pait à la porte. Zverev a été déce­vant en fin d’année dernière, mais il a joué du bon tennis. Il dispose de quelques armes comme son service. Mais je pense que son posi­tion­ne­ment sur le court est trop défensif. Je ne pense pas qu’on puisse battre Sinner ou Alcaraz depuis le fond du court. Ils sont trop athlé­tiques et leur frappe de balle est trop bonne, il faut donc apporter une autre dimen­sion. Qui possède cette dimen­sion ? La façon dont Djokovic a joué en Australie en demi‐finale était phéno­mé­nale, et je pense que personne ne s’y atten­dait. Mais la façon dont il a joué de manière si agres­sive, en frap­pant la balle le long de la ligne sans la rater, était très impres­sion­nante, même s’il n’a fina­le­ment pas pu main­tenir ce niveau. Je pense donc que la réponse longue à votre ques­tion est que je ne vois personne combler l’écart pour l’ins­tant, mais j’ai­me­rais avoir tort. J’adore Sinner et Alcaraz, ce sont d’ex­cel­lents joueurs et des gars formi­dables, mais s’ils jouent toutes les finales du Grand Chelem, je ne suis pas sûr que ce soit très attrayant. »