L’ancien champion brittanique est un vrai optimiste de nature. Interrogé par le Telegraph sur l’avenir d’Andy Murray, il a choisi de positiver plutôt que proposer un scénario catastrophe pour la suite de la carrière de l’Ecossais : « Cette période sans tennis est tellement longue que cela pourrait lui être bénéfique. Je pense que si son corps et sa hanche le lui permettent il pourra peut-être encore jouer plus longtemps qu’il ne le pensait. Je me souviens avoir joué avec Agassi après qu’André ait eu 18 mois d’absence il était revenu frais et revigoré. Il avait même continué jusqu’à ses 36 ans. À l’époque, c’était vieux pour un joueur de tennis de haut niveau. J’ai arrêté quand j’avais 33 ans et c’était assez rare à l’époque. Mais avec les techniques d’entraînement et la prévention des blessures, les joueurs jouent certainement plus longtemps maintenant. Donc, j’aime l’idée de penser que si le corps d’Andy le permet et qu’il a toujours la motivation il pourra certainement encore y avoir quelques éditions de Wimbledon avec lui »