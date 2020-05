Avant l’avènement d’Andy Murray, Tim Henman était le meilleur joueur britannique. Le natif d’Oxford a remporté 11 titres (dont le Masters 1000 de Bercy en 2003), a été quatrième mondial et six fois demi-finaliste en Grand Chelem dont à quatre reprises à Wimbledon (1998, 1999, 2001 et 2002).

Dans un entretien accordé à Tennis365, l’Anglais se confie sur sa carrière, les critiques et explique qu’il n’éprouve aucun regret : « Le succès consiste à maximiser son potentiel et je sais ce que je mets dans ma carrière. J’ai donné tout ce que j’avais et je suis donc très fier de ce que j’ai accompli. Il y a eu des critiques par moments, mais si les gens veulent que vous donniez plus que 100 %, c’est une bataille perdue d’avance. Avec le dévouement qu’il y a, tu dois te donner à 100 % et c’est que j’ai fait. Quand tu es un joueur britannique et que tu te bats pour les grands titres, en particulier Wimbledon, tu gagnes ou tu perds. Il n’y a pas d’entre-deux. Je n’ai jamais été intéressé ou dérangé par les nombreuses critiques. J’écoute ma famille et les coachs avec qui j’ai travaillé et en dehors de ce groupe, je n’ai jamais été influencé (…) Je n’ai aucun regret et bien que j’aime toujours le tennis, le jeu et les voyages ne me manquent pas. Obtenir le meilleur de sa carrière est un accomplissement pour quiconque dans le sport et j’ai certainement le sentiment d’y être parvenu. »