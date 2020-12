Dans une entretien fleuve pour Tennis.com, Tim Henman aborde tous les sujets imaginable autour de l’actualité brûlante du tennis, notamment avec cette année si spéciale. En revanche, Tim, qui connait bien Roger n’a qu’un désir, que le Suisse puisse revenir et pas pour faire de la figuration : « Ce que j’attends avec le plus de désir mais aussi beaucoup d’impatience c’est de voir Roger sur un court en grande forme. C’est un bon ami à moi et donc cela est important, cette attente est difficile à accepter car il y a des incertitudes. C’est quelqu’un que je connais depuis très, très longtemps. L’attente s’éternise un peu avec son lot d’informations et d’inquiétude, j’ai envie de savoir et c’est quand Roger sera sur un court que je serai vraiment ce qu’il en est »