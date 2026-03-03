Récemment invité du podcast de l’ancien joueur britannique, Greg Rusedski, Off Court with Greg, Tim Henman, ex‐4e joueur mondial, s’est exprimé sur de nombreux sujets dont la fameuse domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs à eux deux des neuf derniers tournois du Grand Chelem.
Et s’il a estimé que cette main mise sur le circuit masculin et les tournois majeurs n’est pas attrayante pour les fans, il a quand même tenu à souligner le niveau de jeu exceptionnel proposé par ces deux joueurs, surtout après une période aussi faste que celle du Big 4.
« C’est phénoménal de voir ce qu’ils ont accompli. Je pense que nous étions nombreux à nous inquiéter de ce que serait l’avenir lorsque Federer, Nadal, Murray et, à un moment donné, Djokovic se retireraient du tennis masculin. Mais la façon dont Alcaraz et Sinner ont pris le relais est incroyable. Je me souviens avoir vu Alcaraz pour la première fois lorsqu’il a joué à l’Albert Hall contre Jack Draper. Chaque fois que les joueurs espagnols s’enthousiasment pour un jeune joueur, avec leurs standards très élevés, on se dit qu’il doit être bon et que c’est phénoménal. Il en va de même pour Sinner. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 15:45