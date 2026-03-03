Récemment invité du podcast de l’an­cien joueur britan­nique, Greg Rusedski, Off Court with Greg, Tim Henman, ex‐4e joueur mondial, s’est exprimé sur de nombreux sujets dont la fameuse domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem.

Et s’il a estimé que cette main mise sur le circuit masculin et les tour­nois majeurs n’est pas attrayante pour les fans, il a quand même tenu à souli­gner le niveau de jeu excep­tionnel proposé par ces deux joueurs, surtout après une période aussi faste que celle du Big 4.

« C’est phéno­ménal de voir ce qu’ils ont accompli. Je pense que nous étions nombreux à nous inquiéter de ce que serait l’avenir lorsque Federer, Nadal, Murray et, à un moment donné, Djokovic se reti­re­raient du tennis masculin. Mais la façon dont Alcaraz et Sinner ont pris le relais est incroyable. Je me souviens avoir vu Alcaraz pour la première fois lors­qu’il a joué à l’Albert Hall contre Jack Draper. Chaque fois que les joueurs espa­gnols s’en­thou­siasment pour un jeune joueur, avec leurs stan­dards très élevés, on se dit qu’il doit être bon et que c’est phéno­ménal. Il en va de même pour Sinner. »