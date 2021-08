Au bord de la retraite lors de l’Open d’Australie 2019, Andy Murray a depuis réalisé un énorme travail pour rede­venir compé­titif sur le circuit, tout cela avec une prothèse de hanche et grâce à une volonté de fer. Ce qui force l’ad­mi­ra­tion de son compa­triote Tim Henman.

« Après les quatre années qu’il a passées avec toutes ses bles­sures, on ne peut qu’ad­mirer son dévoue­ment et sa déter­mi­na­tion pour conti­nuer à faire le travail néces­saire pour jouer au plus haut niveau. Si vous aviez un graphique du tennis de Murray au cours des derniers mois, le Murray d’au­jourd’hui bat assez faci­le­ment le joueur qui a disputé le premier tour au Queen’s en juin dernier. Il a clai­re­ment fait des progrès. On peut voir que le peu de tour­nois qu’il a disputés et le fait qu’il n’ait pas subi de bles­sures lui donnent une chance de progresser et d’être compé­titif. Il devrait donc jouer aussi long­temps qu’il le souhaite. Il a large­ment le temps de prendre sa retraite, donc il n’a pas besoin d’écouter les gens qui lui disent de prendre sa retraite. Il a gagné le droit de décider du moment où cette déci­sion sera prise. »