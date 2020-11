L’ancien joueur, Tim Henman, six fois demi-finaliste en Grand Chelem et aujourd’hui consultant, croit en un retour au haut niveau d’Andy Murray. Ce dernier, meurtri par ses hanches depuis quelques années, fait tout pour redevenir le plus performant possible. Tim Henman fait le point sur la condition de son compatriote.

« Son niveau de tennis est toujours là, il s’agit simplement de savoir si son corps peut se maintenir. Nous l’avons vu battre Zverev (Au tournoi de Cincinnati, fin août), qui a ensuite atteint la finale de l’US Open. Donc Andy est toujours capable de jouer un bon tennis, mais ce n’est pas son défi. Son défi est de pouvoir travailler sur le terrain d’entraînement, de pouvoir jouer des matchs difficiles et être capable de récupérer pour être prêt. Son entraîneur Jamie Delgado m’a dit que sa discipline, sa faim et son désir sont incroyables parce que ces éléments de la réadaptation ne sont pas les moments agréables », a dévoilé le Britannique à l’agence de presse PA.