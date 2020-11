Andy Murray (119e) va-t-il un jour retrouver son niveau d’antan ? Beaucoup de personnes semblent en douter avec une hanche en partie métallique et une année 2020 qui n’a pas rassuré sur son état de forme physique. Cependant, le triple vainqueur en Grand Chelem s’entrainerait comme un forcené afin d’être à 100 % pour entamer la saison 2021 et l’Open d’Australie où il devrait sans aucun doute obtenir une invitation alors qu’il a atteint la finale à cinq reprises.

Compatriote de Murray et ancien 4e joueur mondial, Tim Henman a confié qu’il avait pu échanger avec son entraîneur Jamie Delgado et les nouvelles sont plutôt rassurantes : « L’autre jour, j’ai parlé avec son entraîneur, Jamie Delgado. Il m’a dit que sa discipline, sa faim et son envie de revenir sont incroyables (…) Je sais qu’Andy veut continuer à travailler, et je suis convaincu que les choses vont se stabiliser en 2021. Il revient de trois années extrêmement difficiles, dans une lutte constante pour se remettre de sa blessure à la hanche. Quand il y avait des signes qui montraient qu’il s’améliorait, il est toujours tombé sur quelque chose qui le plombait. Je sais qu’il aura hâte de revenir sur le court, mais ce qu’il doit faire avant tout, c’est travailler sur la force et l’endurance et, espérons-le, jouer normalement et sur la durée », a commenté Tim Henman qui espère, comme beaucoup de fans de tennis, que le champion britannique retrouvera au moins une partie de son niveau.