Invité des Grandes Gueules du Sport ce dimanche sur RMC Sport, Henri Leconte a été interrogé sur le cas Benoît Paire. L’ancien finaliste de Roland Garros, qui n’est pas forcément un grand admirateur de l’Avignonnais, a tenté d’expliquer les raisons de son comportement virulent lorsqu’il entre sur un court de tennis : « Je pense que Benoît est perdu, Benoît c’est quelqu’un d’adorable. Il s’est perdu parce que dans sa vie personnelle ça été un peu compliqué pour lui et surtout il a peur, c’est quelqu’un qui a peur, et quand une personne a peur elle est agressive et a une personnalité différente », a commenté le gaucher de 57 ans.

« À un moment, j’ai voulu m’occuper de lui »

« Je souhaite sincèrement qu’il arrive à trouver sa voie et qu’il arrive surtout à trouver sa sérénité. A un moment j’ai voulu m’occuper de lui, c’était Thierry Champion qui l’entraînait, j’étais à l’US Open et je lui ai dit : « écoutes, je connais un petit peu la musique, je connais les bons côtés, les mauvais côtés, les moments où aussi je suis parti en sucette, je l’avoue, qu’est-ce qu’on peut faire ensemble ? » Bon après cela n’a pas fonctionné parce que il aime bien avoir aussi son environnement, décider. Dès que tu lui impose trop de choses, il aime pas trop mais je le respecte, chacun son choix », a conclu un Henri Leconte un brin psychologue.