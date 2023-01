Redescendu à la 304e place mondiale depuis qu’il a stoppé sa saison en juin dernier à cause d’une bles­sure au genou, Pierre‐Hugues Herbert, vain­queur ce lundi soir de l’Italien Matteo Gigante (3−6, 6–4, 6–4) au premier tour du Challenger d’Oeiras, s’est exprimé en confé­rence de presse d’après match sur ses prochains objectifs.

« La semaine dernière, c’était mon premier match de retour sur le circuit. Gagner dès ma seconde semaine est quelque chose qui me rend fier et heureux. Je suis fier d’avoir pu sortir vain­queur et avoir la chance de jouer un deuxième match. La semaine dernière, j’ai pu jouer un match en simple et quatre en double. Voir que je pouvais enchaîner, que mon genou était sur la bonne route. C’est tout un processus pour revenir. Tous les matchs que je peux jouer sont bons dans mon processus. Le but est d’être de nouveau profes­sionnel. Je dois être fit, prêt menta­le­ment et capable d’en­chaîner les semaines ».