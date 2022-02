Après sa victoire contre Mikhail Kukushkin au 1er tour à Marseille, Pierre‐Hugues Herbert a salué la dernière sortie média­tique de Novak Djokovic. Comme le numéro 1 mondial, le Français a décidé de ne pas se faire vacciner, quitte à renoncer aux plus gros tour­nois. Il partage la vision de Nole selon laquelle chacun devrait avoir le choix.

« Moi, j’ai fait l’im­passe sur l’Open d’Australie alors que poten­tiel­le­ment, avec Nicolas (Mahut), on aurait pu aller au bout et rega­gner un Grand Chelem. La liberté est plus forte que le tennis et tout le reste. Je me suis beau­coup retrouvé dans l’in­ter­view qu’il a donnée. Il dit aussi, et c’est impor­tant, qu’au­jourd’hui il a cette vision, mais que cette vision peut évoluer avec le temps. C’est sa posi­tion aujourd’hui, elle peut évoluer. Grand respect pour sa posi­tion. Il a des convic­tions, respect. Il est capable de mettre de côté le fait qu’il soit poten­tiel­le­ment le plus grand joueur de tous les temps pour une raison extra‐sportive », a souligné P2H dans des propos recueillis par L’Equipe.