Non‐vacciné contre le Covid et donc exac­te­ment dans la même situa­tion que Novak Djokovic, Pierre‐Hugues Herbert a donné une inter­view à L’Équipe dans laquelle il revient sur son choix de ne pas l’être après avoir rendu un hommage appuyé au numéro 1 mondial.

« C’est un choix fort, même si je n’ai pas la carrière de Novak. Être un homme, une personne dans la société, c’est se faire sa propre idée. On nous a donné une éduca­tion, on va à l’école, on nous donne des moyens pour prendre des déci­sions dans notre vie… Chacun trace sa route de la manière qu’il souhaite. On a la chance de vivre dans un pays où on est libre. Pour moi, c’est plus impor­tant que tout. Cette liberté est plus impor­tante qu’être joueur de tennis professionnel. »