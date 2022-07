Intronisé au Hall of Fame ce week‐end, ou Temple de la Renommée, Lleyton Hewitt a donné une inter­view au site de l’ATP dans laquelle il est revenu sur sa grande carrière et ses plus grands accom­plis­se­ments. Mais il a surtout évoqué le plaisir qu’il a eu à côtoyer ses héros et les plus grands joueurs de ce sport.

« Je me sens chan­ceux d’avoir pu jouer dans diffé­rentes géné­ra­tions. J’ai pu me retrouver sur le même terrain que les héros que j’ad­mi­rais, comme Andre Agassi et Pete Sampras, puis affronter trois des plus grands joueurs que notre sport ait jamais connus : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. »