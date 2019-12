Capitaine de la sélection australienne pour l’ATP Cup, Lleyton Hewitt a hâte que cela démarre. L’ancien numéro un mondial, placé dans le groupe du Canada, de la Grèce ou encore de l’Allemagne, a été interrogé par The Age : « Sur le papier, c’est le groupe le plus difficile qui existe. L’équipe est pleine de joueurs qui joueront les premiers rôles dans les cinq ou dix prochaines années. Par exemple, Alex de Minaur a joué certains de ses meilleurs matchs lors de la dernière Coupe Davis. J’espère qu’il continuera à faire des progrès et fera un autre saut au classement en 2020. »