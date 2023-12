Visiblement conquis par le culot et les diffé­rents styles de jeu des cadors de la nouvelle géné­ra­tion, à l’image de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’ex‐22 mondial Hicham Arazi s’est montré très confiant pour l’avenir du tennis lors d’une discus­sion avec Tennis Reporter.

« Je pense que le tennis va évoluer vers l’avant avec Alcaraz déjà mais aussi Sinner et cette nouvelle géné­ra­tion qui arrive. Je pense que ça va être le tennis du futur. Cette puis­sance, avec plus de main, la volée : un tennis complet. On va avoir un meilleur tennis, plus spec­ta­cu­laire dans quelques années », a estimé le Marocain, quatre fois quart de fina­liste en Grand Chelem.