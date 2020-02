La situation d’Andy Murray n’en finit plus de faire parler. Dans les colonnes du Herald and Times Sport, John Newcombe s’était montré alarmiste en déclarant : « Je ne vois pas comment Andy Murray pourrait redevenir le joueur qu’il a été à son âge et avec la nature de sa blessure à la hanche. »

L’entraîneur espagnol José Higueras (qui a collaboré dans le passé avec Pete Sampras, Jim Courier, Michael Chang ou encore Roger Federer) était de passage au nouveau centre de la fédération britannique à Strirling où il a été questionné par la BBC sur le cas de l’ancien numéro 1 mondial. « Si quelqu’un peut revenir d’une telle blessure, je pense que c’est Andy Murray, a commenté l’ancien joueur de 66 ans. Andy est un grand joueur, quelqu’un que j’aime regarder parce qu’il joue son jeun sur tous les terrains, et c’est comme ça que j’aime regarde le tennis. L’une des choses les plus difficiles pour moi avec les athlètes, c’est quand leur carrière est ruinée par les blessures. Je pense que pour lui c’est malheureux car il était au sommet de son art quand cela est arrivé. S’il n’y a aucune chance à cause de la nature de la blessure, alors c’est hors de son contrôle, mais j’espère qu’il pourra récupérer complètement et s’il y a une chance, alors je pense qu’il reviendra. »

Pour rappel, Andy Murray n’a plus joué le moindre match depuis novembre et la phase finale de la Coupe Davis à Madrid et il a ensuite renoncé à la tournée australienne ainsi que les tournois en indoor.