C’est dans les colonnes du site web du Handelszeitung que la Suissesse est revenue sur l’idée émise par Federer lors du confinement d’une fusion entre la WTA et l’ATP : « Je verrais cela vraiment positivement. L’association aurait une position plus forte que les organisateurs du tournoi comme c’est le cas aujourd’hui. Cela pourrait aussi être un levier pour que les fonctionnements des événements, les classements, le prize money aillent dans le même sens. La plupart des joueurs ne peuvent pas vivre du sport. Ce problème ne peut être résolu que si le sport a un statut plus élevé dans la société, ce qui signifie alors que plus d’argent sera investi dans le sport. Il est évident qu’un organisme regroupant l’ATP et la WTA aurait une puissance de frappe plus importante. »