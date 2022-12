Interrogé par l’ATP pour faire un bilan de sa saison 2022, le Danois est revenu sur la période diffi­cile qu’il a du encaisser lors­qu’il a aligné sept défaites de suite.

« C’était diffi­cile, bien sûr. Lorsque vous perdez deux ou trois matchs d’af­filée, vous devez récu­pérer et penser aux objec­tifs que vous voulez atteindre. Mais je pense que c’est normal d’une certaine façon. Il y a parfois des hauts et parfois des bas et il faut les accepter parce que c’est le sport. Tout le monde peut battre tout le monde, il faut donc l’ac­cepter et conti­nuer à y croire. C’est ce qui me fait avancer. Je suis fonda­men­ta­le­ment un gars qui est très motivé, quoi qu’il arrive, donc c’est quelque chose qui m’aide »